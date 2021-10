Women’s World Banking Capital Partners (“WWBCP”) a conclu avec succès la cession de sa participation dans Enda Tamweel à Maghrebia Vie, filiale de UFI Group, l’un des plus importants groupes privés tunisiens.

Enda Tamweel a fait partie, durant des décennies, du réseau mondial de Women’s World Banking, institution spécialisée dans les services financiers inclusifs, avant que WWBCP, le premier fonds d’investissement de Women’s World Banking axé sur le développement des femmes, ne devienne actionnaire d’Enda Tamweel en 2018, contribuant ainsi davantage à son parcours exceptionnel de croissance et à l’inclusion financière des femmes et des populations marginalisées.

Cette acquisition par Maghrebia Vie témoigne de l’intérêt porté à Enda Tamweel d’une part et au secteur de la microfinance d’autre part, et ce tant par les opérateurs nationaux que par les internationaux, et vient renforcer le partenariat stratégique de longue date entre Enda Tamweel et Maghrebia.

Christina Juhasz, responsable des investissements à WWBCP, a déclaré : “Nous sommes fiers d’avoir accompagné Enda au cours de ces années transformatrices, durant lesquelles l’institution a fortement contribué à l’inclusion financière en Tunisie, en particulier à celle des femmes et des jeunes, et tout en maintenant des performances financières saines. Nous sommes particulièrement heureux de passer le relais à Maghrebia Vie, qui fait partie de l’un des groupes les plus importants en Tunisie, et qui, nous en sommes convaincus, aidera Enda à fournir davantage de produits et de services à ses clients. Nous tenons à remercier toutes les parties pour leur contribution et leur engagement, et espérons que ce n’est que le début d’une collaboration continue entre toutes nos organisations au service de l’inclusion financière des femmes en Tunisie.”

Habib Ben Hassine, directeur général de Maghrebia a déclaré : “En tant que partenaire historique d’Enda Tamweel, nous sommes honorés de faire progresser notre partenariat avec cette transaction et nous espérons que ceci n’est que la continuité d’une relation fructueuse et de long-terme entre nos deux institutions”.

Essma Ben Hamida, co-fondatrice d’Enda et membre représentatif d’Enda inter-arabe a ajouté : “Nous sommes heureux d’accueillir Maghrebia, que nous connaissons bien, comme l’un des actionnaires d’Enda Tamweel. Ce sera notre premier actionnaire privé tunisien et nous espérons que cette évolution renforcera et développera notre partenariat dans le secteur de la micro-assurance.”

WWB a été conseillé sur cette transaction par MCF en tant que conseiller financier et par le Cabinet Hedda Ellouze Belajouza en tant que conseiller juridique.

A propos de Women’s World Banking Capital Partners

Women’s World Banking Capital Partners est le premier fonds d’investissement axé sur l’égalité des genres créé par Women’s World Banking, un organisme mondial à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 40 ans en faveur de l’inclusion financière des femmes. Le fonds cherche à combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière en investissant dans des prestataires de services financiers très performants qui servent des femmes à faible revenu, développent la diversité des genres au sein de leur personnel et de leurs équipes de gestion, et utilisent des solutions innovantes pour améliorer la portée et l’engagement des clients.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.womensworldbanking.org/asset-management/

A propos de UFI Group

UFI Group, fondé par M. Abdelaziz Essassi en 1970, est un groupe tunisien de premier plan opérant dans les secteurs de la finance, de l’industrie, du tourisme, des services et de l’immobilier.

Avec des filiales en Afrique (Tunisie et Algérie) et en Europe (Espagne), UFI Group se développe régulièrement au-delà du territoire tunisien, à l’international, et donne la priorité au développement durable en tant que Groupe socialement responsable, membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.ufigroup.com.tn

A propos de Maghrebia

Maghrebia, qui fait partie deUFI Group, a été fondée en 1973 et regroupe des sociétés axées sur les domaines stratégiques de l’assurance dommages et vie, de la finance, de l’immobilier et des services. Maghrebia est le 3ème groupe d’assurance en Tunisie en termes de primes collectées et le 1er de son secteur à aller de l’avant avec le développement durable et le Pacte Mondial des Nations Unies (SDGs). Maghrebia est en développement continu avec l’objectif de devenir le premier groupe d’assurance du marché, comme en témoigne sa récente cotation sur le marché de la Bourse de Tunis.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.maghrebia.com.tn

A propos d’Enda Tamweel

Enda Tamweel est la société de microfinance leader en Tunisie créée par l’organisation non gouvernementale Enda inter-arabe, pionnière dans le secteur de la microfinance en Tunisie. Enda Tamweel œuvre pour l’inclusion financière des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Elle contribue fortement au développement économique et social du pays par le soutien actif qu’elle apporte au micro-entrepreneuriat et à l’auto-emploi. Fondant son développement sur la proximité, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 103 agences couvrant l’ensemble des gouvernorats tunisiens et 5 agences mobiles desservant principalement des zones reculées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.endatamweel.tn

A propos de MCF

Fondée en 2014, MCF est une société indépendante de conseil en finance d’entreprise et en investissement qui se concentre sur les économies et les pays en mutation à fort potentiel de croissance de la région Moyen-Orient et Afrique. Sa connaissance de la région et sa réputation établie lui ont permis de devenir un spécialiste régional, offrant des conseils professionnels et indépendants sur des problématiques stratégiques et financières et bénéficiant du soutien et de la confiance de clients et d’investisseurs régionaux et internationaux.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.med-cf.com

A propos de Cabinet Hedda Ellouze Belajouza

Fondé en 1986 par Maître Donia Hedda Ellouze, le Cabinet a développé une expertise globale, une connaissance pointue et une importante expérience de plus de 30 années en droit des affaires internationales. Le Cabinet conseille ses clients pour leurs transactions internationales et les accompagne dans la gestion de leurs affaires.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.cabinetheddaellouze.com/fr