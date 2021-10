Mohamed Moez Belhassine, qui vient d’être nommé, lundi 11 octobre 2021, à la tête du ministère du Tourisme, est né le 14 septembre 1977 à Tunis. Il occupait le poste de directeur général de l’Office national du tourisme tunisien, depuis juillet 2020. Il a également occupé, de 2017 à janvier 2021, le poste de PDG de la Société des loisirs touristique (SLT), entreprise publique sous la tutelle du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Belhassine était directeur auprès du cabinet du ministre du Tourisme, chargé du bureau de la mise à niveau touristique, durant la période 2014-2017. Auparavant, il a occupé le poste de conseiller des services publics au sein du cabinet du ministre du Tourisme (2005-2006).

Le nouveau ministre du Tourisme a aussi assumé d’autres fonctions, notamment celle de directeur technique du Forum arabo-tunisien de l’investissement touristique, et il a été chargé du pilotage de plusieurs études et missions stratégiques de développement du tourisme en Tunisie.

Il a fait partie, en outre, du Comité de suivi, de développement et de la réalisation de la stratégie arabe du tourisme et du Comité technique du secrétariat général de la Ligue des états arabes et membre de l’équipe de travail sur le tourisme au sein du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique.

Il est titulaire d’un master professionnel en Analyse économique et développement international (Université d’Auvergne – Clermont Ferrand 1 en 2008), et d’un diplôme de fin d’études du Cycle supérieur (Ecole nationale d’administration de Tunis en 2005) et aussi d’une maîtrise en Sciences Economiques, spécialité Economie Internationale (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis en 2001).