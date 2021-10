Najla Bouden vient de dévoiler son gouvernement qui compte 24 ministres et 1 secrétaire d’Etat.

Mais Déjà deux petites remarques s’imposent. La première, c’est le nombre “restreint“ de l’équipe gouvernementale par rapport au gouvernement Mechichi, par exemple (25 ministres et 3 secrétaires d’Etat, dont 7 femmes).

Youssef Chahed avait des gouvernements pléthoriques, une quarantaine en moyenne). De son côté, le gouvernement Essid comptait 24 ministres, 3 ministres délégués et 15 secrétaires d’Etat, soit un total de 41 ministres et secrétaires d’Etat.

Ensuite, le nombre de femme, neuf (9), avons-nous compté.

Seul bémol, et loin de nous l’idée de vouloir minimiser la qualité ou la compétence des ministres désignés, nous pensons cependant que ce gouvernement manque de (grandes) personnalités connues, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger. Or, sur le plan international, cela compte. Et ce d’autant plus que la tâche qui les attend est titanesque.

Alors attendons les voir à l’œuvre pour tirer les conclusions qui s’imposent.

TB