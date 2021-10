Les principaux programmes stratégiques de développement des activités du Théâtre de l’opéra de Tunis pour la période à venir ont été au centre d’une séance de travail, mardi 5 octobre, présidée par le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar.

A l’occasion du retour des activités culturelles et artistiques, notamment au Théâtre de l’opéra de Tunis après une longue absence due à la pandémie de la Covid-19, Habib Ammar a souligné l’importance de définir les stratégies de travail au sein des institutions culturelles relevant du ministère en vue d’assurer un retour riche et varié.

La séance de travail a été l’occasion également pour présenter les grandes lignes d’une étude financée dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne et à travers le programme Tfannen sur l’état des lieux du Théâtre de l’opéra et les moyens de le promouvoir et ce, avec l’aide d’experts tunisiens et étrangers en matière d’ingénierie culturelle . L’objectif étant d’identifier la situation actuelle de cette institution en s’inspirant des expériences mondiales en matière de gestion des théâtres de l’opéra.

L’étude comporte des des propositions concrètes en vue de développer le Théâtre de l’opéra de Tunis dans le cadre d’une stratégie globale pour les années à venir.