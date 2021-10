La desserte aérienne Tunis-le Caire, reprendra, à compter du 2 novembre 2021, a annoncé, vendredi le transporteur national Tunisair. Deux vols par semaine, les mardis et samedis, seront ainsi effectués, a ajouté la compagnie, précisant que les horaires de ces vols seront comme suit :

Le mardi TU 813, départ à 15H30 (heure locale tunisienne), arrivée au Caire à 19H30.

Le vol de retour TU 814, quittera Le Caire à 20H30 (heure égyptienne) et atterrira à Tunis à 22H45 (heure tunisienne).

– Le Samedi TU 813, départ à 7H05 (heure locale tunisienne), arrivée au Caire à 11H05.

Le vol de retour TU 814, quittera Le Caire à 12H05 (heure égyptienne) et atterrira à Tunis a? 14H20 (heure tunisienne).

Restrictions sanitaires :

En ce qui concerne le dispositif sanitaire à appliquer pour lutter contre la propagation du coronavirus à l’entrée au territoire égyptien, Tunisair a précisé qu’un un test PCR négatif dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures avec QR Code est obligatoire pour tous les passagers de 6 ans et plus non vaccinés.

Une attestation de vaccination avec QR Code est également obligatoire pour tous les passagers vaccinés depuis au moins 14 jours.

Les billets sont disponibles via le site www.tunisair.com, ou dans les agences TUNISAIR et les agences de voyage. Les personnes intéressées pourraient contacter le centre d’appel de Tunisair sur les numéros suivants : 81 10 77 77 (à partir de Tunis) et (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300, à partir de l’étranger, ou par e-mail à l’adresse callcenter@tunisair.com.tn