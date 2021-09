Les échanges commerciaux entra la Tunisie et la Jordanie ont enregistré, à fin août 2021, un excédent de 3,86 millions de dinars (MD) et le taux de couverture s’est amélioré de 111%, contre 101% au cours de la même période en 2020 malgré l’impact enregistré sur les chaînes d’approvisionnement en Jordanie en raison des mesures de précaution et des conditions exceptionnelles résultant de la propagation du Coronavirus , selon le représentant du Centre de promotion des exportations (CEPEX) à Amman, Atef Ghariani.

D’après les statistiques du bureau du CEPEX à Amman, les exportations tunisiennes vers le marché jordanien ont augmenté, au cours des huit premiers mois de 2021, de 46,4% pour atteindre 39,1 millions de dinars(MD) contre 26,71 MD par rapport à la même période en 2020.

Cette évolution est due à l’amélioration des exportations tunisiennes de plusieurs produits, essentiellement, les médicaments, les produits cosmétiques et électriques, les friperies, le marbre, les céramiques, les piles, les pâtes alimentaires, les biscuits et le chocolat, ainsi que les résidus de zinc, de cuivre et de ferraille.

Les importations tunisiennes en provenance de la Jordanie ont atteint, au cours des huit premiers mois de 2021, 35,24 MD contre 26,22 MD, au cours de la même période en 2020, soit une augmentation de 34%.

A noter que les médicaments et les engrais représentent plus de 80 % du total des importations.

Ghariani a souligné, jeudi, dans une déclaration à l’Agence TAP, l’importance du marché jordanien dans la région en tant que marché de transit vers le reste des pays du Moyen-Orient, en particulier l’Irak et la Palestine.

Il a estimé que les activités et événements promotionnels organisés par l’Ambassade de Tunisie à Amman en coopération avec le CEPEX ont contribué à booster les exportations tunisiennes vers la Jordanie, notamment, dans le secteur alimentaire (Semaine des produits alimentaires tunisiens organisée en mars 2021 à Amman), ainsi que la diversification des produits importés et la promotion continue des industries tunisiennes.