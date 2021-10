Leader arabe et africain en circuits imprimés notamment pour l’électronique, les télécommunications et l’automobile et filiale du groupe tunisien One Tech, Fuba Tunisie ouvre officiellement son centre de formation interne « FUBA ACADEMY ».

La cérémonie d’inauguration a eu lieu le mardi 28 septembre en présence de Mr le Gouverneur de Bizerte Mr Samir ABDELLAOUI, la directrice générale du Centre National de Formation des Formateurs et d’Ingénierie de Formation (CENAFFIF) Mme Sana DARMOUL, le Vice-président du groupe One tech Mr Slim Sellami ainsi que la direction générale, les formateurs et les collaborateurs de Fuba Tunisie.

Le centre de formation interne de Fuba a vu le jour grâce à un partenariat avec le CENAFFIF pour former et assurer la montée en compétences des formateurs et des experts métiers internes, ces derniers ont été certifiés TOT et honorés conjointement par la direction de Fuba & la direction du CENAFFIF avant de passer à la coupure du traditionnel ruban d’inauguration par le vice-président du groupe M Slim Sellami et la visite du centre par tous les présents.

Préserver et développer le savoir-faire technique pour une performance pérenne :

Les nouvelles technologies dans le monde des circuits imprimés font évoluer dans le même temps le travail, les métiers et les compétences requises à une cadence sans précédent. Directement concernée par ces mutations, Fuba Tunisie s’est engagé dans un projet ambitieux de développement de ses compétences techniques internes et a créé son centre de formation interne dédié à tout son personnel. Cet engagement vise avant tout à maintenir, renforcer, adapter et renouveler l’expertise et le savoir-faire technique de l’entreprise afin de garantir sa croissance et sa pérennité.

Développer les compétences et le potentiel humain, une stratégie pour durer :

Par la création de Fuba Academy, Fuba se fixe trois objectifs majeurs :

Assurer la transmission du savoir-faire métier pour préserver l’expertise et les compétences techniques clés de l’entreprise ; Permettre à tous les collaborateurs de l’entreprise de développer leurs soft skills en continu ; Développer le potentiel humain et permettre l’émergence des hauts potentiels et des talents insoupçonnés ;

Fuba Academy pour construire Fuba de demain :

Fuba est consciente de la profondeur des changements technologiques dans le métier des circuits imprimés et de la pénurie des compétences techniques clés requises pour ce métier. Investir et s’engager dans le développement et la préparation de son personnel aux compétences d’aujourd’hui et de demain sont ses priorités et Fuba Academy en est la parfaite illustration.

Fuba Academy est un projet a fort potentiel et peut s’ouvrir même à l’externe pour contribuer à la construction des futurs viviers de profils adaptés aux besoins de l’entreprise.