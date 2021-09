Le ministère de la Santé projette, en partenariat avec l’Union européenne, de doter les gouvernorats de Kasserine, Gabès et Kébili d’un appareil de mammographie, et ce dans le cadre du programme “Essaha Aziza”.

Cette initiative s’inscrit, selon une note d’information publiée, mercredi, par le ministère de la santé, dans le cadre de la célébration d’octobre rose sous le signe “Cancer du sein : Plus il est détecté tôt, plus le traitement est simple”.

Des journées de sensibilisation seront organisées dans les gouvernorats concernés pour réaliser des examens au profit des femmes de ces régions ainsi que la programmation de caravanes itinérantes dans toutes les régions de l’intérieur en collaboration avec l’Office national de la famille et de la population (ONFP) et les directions régionales outre l’élaboration d’affiches et de brochures de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Le Ministère a envoyé des correspondances aux régions pour célébrer l’octobre rose en coordination avec la direction de la médecine scolaire et universitaire en vue de programmer des activités de sensibilisation dans les établissements éducatifs et les foyers ainsi qu’avec les cellules d’orientation et d’information dans le domaine de la santé de la reproduction pour des campagnes de conscientisation tout au long du mois d’octobre.

D’autre part, le ministère a souligné l’importance du diagnostic précoce pour sauver la vie des personnes atteintes d’un cancer, et la nécessité de veiller à effectuer un examen clinique annuel. Il a rappelé les principaux signes et symptômes du cancer du sein dont l’apparition d’une grosseur (boule) au niveau du sein ou de l’aisselle, une déformation du sein, une modification de la texture ou de pigmentation de la peau du sein ou de l’aréole et l’apparition d’écoulements anormaux au niveau du mamelon.

Selon la même source, le cancer du sein est le premier cancer féminin en Tunisie. Il représente 30% des cancers de la femme.

3 500 nouveaux cas ont été enregistrés en 2020. L’incidence du cancer du sein en Tunisie est de 58,4 cas pour 100 000 femmes.