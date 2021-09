Le premier salon-expovente d’art et de création en Tunisie, dédié aux objets créés à partir de produits récupérés aura lieu du 30 septembre au 02 octobre, de 11h00 à 18h00 à Institut français de Tunisie (IFT).

Organisé par l’IFT en partenariat avec l’association Tunisie Recyclage, ce salon regroupera des artisans, artistes, associations et citoyens engagés, qui agissent pour la protection de l’environnement et le développement durable, en créant des objets à partir du recyclage, de la récupération ou des déchets verts.

Il est à noter que chaque tunisien produit 300 kg de déchets par an, seulement 4 % sont recyclés et 96 % finissent dans la nature. Notre poubelle contient 70 % de matière organique et 30 % de matière non organique et 26 % de notre poubelle (matière non organique) pourrait être réutilisé pour des vocations industrielles ou artistiques.

Les visiteurs de ce salon auront l’occasion de croiser Karim, qui aménage des bancs publics à partir des déchets métalliques ; Farouk, jeune créateur originaire de Kasserine qui transforme les pneus en fauteuils ; Teycir, créatrice de Chkarty, sac en tissu récupéré qui remplace le sac en plastique pour les courses.

Parmi les exposants, il y aura également Sawsen, artiste qui recycle le papier glacé et le transforme en une démarche artistique durable ; Myriam, artiste plasticienne spécialiste dans le collage ; Kamel, agent de nettoyage de la commune de Monastir, qui fabrique des animaux à partir des objets de récupération, des femmes de Nefta, qui transforment les vieux vêtements en tapis dans leur ateliers d’El Mensej et tant d’autres participants… tous engagés pour une Tunisie propre et protégée.

Les invités d’honneur du salon sont Mohamed Messaoudi, architecte de formation, ayant fondé l’atelier “Driba 93”, où tous les corps de métier se croisent, s’allient et réinventent un artisanat magnifique et Chems Eddine Meshri, fondateur de “Né à Tunis”, atelier spécialisé dans la fabrication de luminaires, lustres, meubles d’appoint, accessoires et bijoux à partir de produits recyclables.