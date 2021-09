L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) se dit ” étonnée ” de la décision relative à la révision à la hausse des prix des semences de céréales annoncée par le ministère de l’Agriculture, la qualifiant d'” unilatérale “.

Cette décision est de nature à compromettre le bon déroulement de la saison des céréales et d’impacter lourdement ce secteur stratégique, car toute hausse de prix occasionnera de lourdes pertes pour les agriculteurs, indique l’organisation agricole dans un communiqué.

L’UTAP estime que cette décision est contraire aux accords qu’elle a conclus avec l’autorité de tutelle, au cours des réunions périodiques de la commission mixte.

L’augmentation des prix des semences et des équipements, durant cette saison, a contribué à la hausse de 20% du coût de production. De ce fait, elle appelle le département de l’Agriculture à accélérer la révision des prix de la réception des céréales à la production.

Rappelons que le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, lundi 27 septembre 2021, que les prix des semences sélectionnées des céréales seront fixés à 112 dinars le quintal du blé dur, 95 dinars le quintal du blé tendre et 90 dinars le quintal de l’orge et du triticale.

En revanche, les semences commerciales ordinaires contrôlées seront vendues à 75 dinars le quintal.

Pour les semences sélectionnées, objet de contrat d’exploitation commerciale au titre du droit de l’encensement l’Etat va appliquer un taux d’intérêt de 3% sur le prix de vente de chaque quintal.