Les cinq lauréats tunisiens du Programme “Soutenir la réponse de la COVID-19 dans les zones urbaines défavorisées dans la région arabe”, lancé par l’Organisation des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en Tunisie, seront honorés mercredi 29 septembre 2021.

Ils recevront, à cette occasion, des prix financiers (1er prix : 3 000 DT ; 2ème prix : 2 000 DT ; 3ème prix : 1 500 DT ; 4ème Prix : 1 000 DT ; 5ème Prix : 500 DT) et leurs projets seront publiés dans la revue et le site web spécialisés d’Archibat.

Selon un communiqué publié par le bureau de l’ONU-Habitat en Tunisie, “ce concours d’idée souhaite ouvrir la réflexion sur la responsabilité sociale et citoyenne de l’architecte”. Et “il s’inscrit, en effet, dans un effort d’inculquer auprès des jeunes étudiants en architecture l’initiative de l’engagement, pour répondre aux problématiques actuelles que rencontrent nos sociétés, et de les sensibiliser aux défis de l’inclusion des populations marginalisés et vulnérables dans la planification urbaine et les politiques urbaines en Tunisie”.

L’ONU Habitat-Tunisie a rappelé que les participants ont été invités à proposer des solutions de logement pour les sans-abris conformément à l’objectif 11 des Nations Unies.

“Ces unités de vie doivent être pensées comme un espace de vie temporaire (1an – 2ans) que pourrait offrir la municipalité de Tunis à ces personnes pour les sortir de la rue en attendant de leur fournir un pied à terre permanent avec la coopération des associations travaillant dans la réinsertion sociale des populations vulnérables “.

Le projet retenu à l’issu du concours, pourrait servir de base pour la recherche de financement en vue de sa concrétisation, et ce, en partenariat avec le bureau d’ONU-Habitat en Tunisie, le ministère de l’Equipement et de l’Habitat et le ministère des Affaires sociales de Tunisie, dans le respect de la propriété intellectuelle et de la réglementation tunisienne de passation de marchés.