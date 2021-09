L’Organisation de solidarité civile a accompagné, soutenu et encadré 47 projets dans 22 gouvernorats en Tunisie dans le cadre de la mise en œuvre du projet ” Soyons actifs ” selon des axes qui comprenaient l’éducation, l’insertion professionnelle et l’appui à la démocratie locale. C’est ce qu’a indiqué Samia Fraous, coordinatrice des projets de l’organisation.

A l’ouverture de la session plénière de l’organisation, elle a confirmé que l’organisation continue de mettre en œuvre le programme dans sa deuxième phase, étendue de 2019 à 2022, après sa première phase de 2015 à 2019. Le nombre de bénéficiaires a atteint 40 000 Tunisiens, a-t-elle noté.

La même source a expliqué que le programme a permis d’allouer des fonds de plus de 5 millions d’euros (environ 16 millions de dinars) pour mettre en œuvre ces projets, soulignant qu’un nombre important des projets sont mis en œuvre en partenariat avec plus de 50 associations, ayant le souci d’intégrer les femmes dans le cycle économique, en aidant les artisans et en soutenant les entreprises coopératives.

Le programme vise aussi à soutenir l’économie sociale et solidaire et faire avancer la réforme de l’éducation en partenariat avec l’Union générale tunisienne du travail, l’Institut arabe des droits de l’Homme et le ministère de l’Education.

A son tour, le président de l’Organisation de solidarité civile, Ahmed Kalai, a confirmé que l’organisation constitue une alliance de 80 associations, réparties entre 50 associations tunisiennes et 30 associations françaises, expliquant que l’organisation compte parmi ses membres les principaux syndicats de la Tunisie et la France, ainsi que l’association des sociétés coopératives et des institutions de solidarité.

Il a déclaré que la session plénière verra l’élection d’un nouveau comité de direction de l’organisation. Il sert de bureau exécutif qui définit et contrôle la politique pour la période à venir, notant que l’UGTT a le statut de membre permanent du comité de direction. , et accordera également un siège de membre à un représentant des personnes handicapées.

Il a précisé que l’organisation s’est concentrée depuis sa création sur 3 pôles, qui sont respectivement l’éducation, ainsi qu’un deuxième pôle pour l’insertion professionnelle et l’emploi, et un troisième pôle soucieux de renforcer la démocratie locale et participative.