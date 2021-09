Une journée d’information a été organisée, au siège du gouvernorat de Tataouine, sur le projet Géoparc sud-est de la Tunisie en présence des différents acteurs concernés.

En effet, le projet Géoparc s’étale sur une superficie de 6 320 Km2 à travers trois gouvernorats (Tataouine, Médenine et Gabès), explique le président dudit projet, Mohsen Ben Hassine, précisant que deux experts internationaux ont été mandatés par l’UNUESCO (Organisation des Nations unies pour la science et la culture) afin d’accompagner le comité tunisien du projet dans l’élaboration du dossier de l’inscription du parc au réseau mondial des parcs géologiques.

Cette labellisation est à même d’offrir plus de visibilité internationale au parc, ajoute Ben Hassine, ajoutant que le projet s’appuie sur 3 axes : l’apprentissage, la protection du patrimoine et le développement par le biais du tourisme géologique.

Situé à hauteur de 80% dans la région de Tataouine, le projet Géoparc sud-est de la Tunisie est animé par la richesse patrimoniale de la région du sud-est tunisien, laquelle se distingue par un registre paléontologique unique (traces de pas de dinosaures), des géosites remarquables (Jebel Tebada de Médenine) et empreintes de plantes supérieures datant du crétacé inférieur , des sites archéologiques et historiques et des vestiges de techniques ancestrales dans la gestion de l’eau.