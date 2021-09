Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a souligné la nécessité d’introduire le changement climatique dans les stratégies de maintien de la paix et de la sécurité, en raison de ses répercussions sur la stabilité des peuples.

” Le changement climatique menace la paix et la sécurité internationales “, a averti Jerandi dans son allocution prononcée à l’occasion du débat public du Conseil de sécurité sur ” les effets du changement climatique sur la paix et la sécurité internationales “, tenu jeudi 23 septembre 2021 à l’occasion de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le ministre a jugé ” indispensable ” d’adopter des politiques internationales fondées sur la solidarité afin de mettre en œuvre les objectifs de l’agenda 2030 pour le développement durable, citant à ce propos, l’objectif 13 qui plaide pour une action urgente à fin de lutter contre le changement climatique et ses impacts.

A cette occasion, Jerandi a indiqué que les changements climatiques, qui ciblent tous les peuples sans exception, avaient des répercussions plus profondes et plus dangereuses sur les pays en développement et les pays les moins nantis.

Il a réitéré, dans ce contexte, le soutien de la Tunisie à la nomination d’un émissaire spécial du secrétaire général des Nations unies chargé des changements climatiques, réaffirmant la volonté de la Tunisie de contribuer, de manière significative, à l’adoption du projet de résolution qui sera présenté devant le Conseil de sécurité sur ce sujet.