La Juventus Turin a perdu près de 210 millions d’euros sur l’exercice annuel achevé en juin 2021, creusant encore plus son déficit financier, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. C’est ce qu’a annoncé, vendredi 17 septembre, le club de Série A italienne.

Pendant la saison 2019-2020, le club turinois avait déjà perdu 89,7 millions d’euros, et la propagation du coronavirus a eu “un impact direct, et significatif ” sur les revenus de la Juve, notamment du fait de la baisse des ventes des billets et de certains produits, a indiqué le club dans un communiqué.

Cela a toutefois été compensé en partie par une hausse des revenus provenant des droits TV de matchs de la saison 2020, qui ont été reportés sur l’exercice suivant.

Le club a indiqué en août que son Conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital de 400 millions d’Euros pour renflouer ses finances.

L’ensemble des championnats européens de football ont souffert de l’impact de la pandémie. Selon le cabinet Deloitte, les revenus pour les clubs italiens de Série “A” pour la saison 2019-2020 ont diminué de 18%, soit la plus forte baisse des cinq championnats européens majeurs (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France).