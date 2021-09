Le Ministère des Affaires Sociales invite les personnes ayant reçu un court message de la plateforme «amen social» les informant de l’acceptation de leur demande d’aide exceptionnelle et circonstancielle, de 300 dinars, et ayant ouvert un compte virtuel à l’aide de leur téléphone personnel en saisissant le code *1021* numéro CIN# qu’ils peuvent retirer ce montant auprès de tous les distributeurs automatiques bancaires et postal portant la marque jaune «1021», à compter du samedi 18 septembre 2021 après midi, après réception d’un SMS.

Le ministère continuera de suivre les inscriptions sur la plateforme amen.social.tn jusqu’au 24 septembre 2021, et les aides seront versées à ceux qui le méritent, successivement, après vérification.