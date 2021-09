La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) vient de créer le fonds “Urgence Covid-19”, pour soutenir les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) implantées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. C’est ce qu’indique la CONECT dans un communiqué publié jeudi 16 septembre à Tunis.

L’organisation patronale fixe les critères d’éligibilité des structures qui seront sélectionnées, pour pouvoir bénéficier d’une subvention, d’un accompagnement technique et de suivi. Elle fait remarquer qu’aucune participation financière ne sera demandée au bénéficiaire, et qu’une seule subvention est accordée.

Les bénéficiaires de ce fonds sont les entreprises solidaires et commerciales situées dans les régions de Gabès, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef et Sidi Bouzid, et qui peuvent s’engager sur l’ensemble du processus. Le représentant légal ou co-représentant de la structure doit être âgé de moins de 35 ans et sa structure compter environ 50% des employés qui ont moins de 35 ans, précise la CONECT.

Les entreprises candidates sont appelées à présenter les documents suivants : une copie du matricule fiscal de la structure qui candidate (le nom sur le formulaire et le matricule fiscal doivent correspondre), une copie de la publication de la structure dans le JORT, une copie du document d’identité de la personne légalement responsable de la structure, une attestation de l’activité récente de la structure (moins de 2 mois) : facture d’eau ou d’électricité, contrat de location, facturations récentes.

Le formulaire relatif à cet appel à candidatures doit être remplit dans son intégralité, en mentionnant l’ensemble des détails demandés. Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 19 septembre 2021.

Le choix final aura lieu devant un jury composé de représentants d’organismes publics, de partenaires sociaux et d’acteurs de la société civile.

Le projet JEUN’ESS a été mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT) en partenariat avec le ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement. Il s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à la jeunesse tunisienne, “EU4YOUTH”, financé par l’Union européenne.