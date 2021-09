Le ministère de l’Agriculture a décidé de fournir les moyens et les pesticides et de mobiliser des groupes de suivi technique pour intervenir en urgence dans la lutte contre l’insecte de la cochenille du cactus qui ravage plusieurs plantations de figues de barbarie dans la région de Souessi (gouvernorat de Mahdia).

Le dudit département, dans un communiqué publié mercredi 15 septembre au lendemain d’une réunion de travail présidée par le secrétaire général du ministère, Mondher Khemiri, assure que des décisions ont été prises pour circonscrire le foyer actuel et stopper sa propagation.

Il s’agit principalement de procéder à des opérations d’exploration dans toutes les zones de plantations et de distribuer des enveloppes nécessaires pour l’intervention et le traitement.

Les participants à la réunion ont insisté sur la nécessité de fournir la formation technique au niveau des commissariats régionaux de développement agricole (CRDA), dans le domaine de la vulgarisation en matière de reconnaissance des insectes et les méthodes de traitement

Il importe également de mettre en place un plan visant à calculer le coût d’intervention contre l’insecte de cochenille qui sera adressé au ministère de l’Economie, des finances et de l’Appuie à l’Investissement.

Le ministère de l’Agriculture a évoqué, hier mardi, la création d’une commission technique chargée de prendre des mesures et des procédures préventives nécessaires pour mettre fin à la pénétration de cet insecte ravageur dans les plantations des figues de barbaries.

Un agriculteur issu de la région de Sidi Zide du gouvernorat de Mahdia a informé les services régionaux du ministère de l’Agriculture, le 4 septembre 2021, sur des cas de soupçon d’apparition de cet insecte connu pour la rapidité de sa propagation et son danger sur les figues de barbarie.

Les plantations des figues de barbarie s’étalant sur 600 mille ha représentent une source biologique d’alimentation pour bon nombre d’animaux mais aussi des éléments de protection contre l’érosion et la désertification.

Il convient de rappeler que la Tunisie a demandé, en mars 2021, par le biais du ministère de l’Agriculture, à l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de lui fournir l’appui technique et financier en vue de développer les compétences des ingénieurs dans le domaine.

Pour rappel, la cochenille de cactus est un insecte hémiptère, ayant de longues antennes, deux paires d’ailes et des pièces buccales piqueuses, qui appartient à la famille des Dactylopiidae qui comportent plusieurs espèces dont les plus connues sont: le Dactylopius coccus et le Dactylopius opuntiae.