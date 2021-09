Un groupe d’éleveurs et d’aviculteurs venus de Sfax et d’autres gouvernorats a entamé, mercredi 8 septembre 2021, une marche en direction du palais de Carthage dans l’espoir de rencontrer le président de la République, Kais Saied, et lui présenter une pétition revendiquant la tarification des aliments composés pour bétail.

” L’objectif de cette marche est de sensibiliser l’opinion publique et le président de la République de l’importance d’émettre un décret portant tarification des aliments composés qui constituent l’élément principal de l’alimentation animale (volailles et bétail) et qui représentent 70% du coût d’élevage “, a déclaré Wassim Boukhriss, membre du Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI), cité par la TAP.

Selon lui, le SYNAGRI soutient la marche des éleveurs, estimant qu’il est inacceptable de libéraliser les prix des aliments pour bétail, alors que les prix des produits de volaille par exemple sont fixés par le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Il fait savoir que ” les prix des aliments pour bétail sont contrôlés par trois grands groupes qui importent les matières premières et fabriquent les aliments composés, imposant des marges bénéficiaires excessives au détriment des autres maillions de la filière d’élevage “.

Boukhriss rappelle que le SYNAGRI a plusieurs fois appelé à excepter les aliments de bétail de la règle de libéralisation des prix et à émettre un décret gouvernemental dans ce sens, sauf que le gouvernement de Hichem Mechichi n’a pas donné suite à cette revendication.