Le marché boursier a clôturé la séance du lundi 6 septembre 2021 en territoire négatif, perdant 0,34% à 7 321,11 points. Les échanges ont atteint 3,2 millions de dinars (MDT), selon la Bourse de Tunis (BVMT).

L’action UADH a augmenté de 4,08% à 0,510 dinar, suivie par Tunis Ré et STPIL qui ont respectivement augmenté de 3,76% et 1,92% à 124 dinars et 12,180 dinars.

La société SOMOCER a baissé de 3,37% pour clôturer à 0,860 dinars, suivie de Carthage Cement qui a reculé de 2,56% à 1,520 dinar et de l’UIB qui a régressé de 2,53% à 16,180 dinars.