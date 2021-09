Toutes les conditions sont réunies pour la mise en place d’une ligne maritime pour le transport de conteneurs via le port de Gabès, indique son directeur, Khemais Werfelli, en marge d’une réunion consultative organisée à Gabès, dimanche 5 septembre 2021, entre le Conseil suprieur des affaires tuniso-libyen et le Groupement professionnel du transport, relevant de la CONECT.

Cette ligne créerait un dynamisme économique dans le sud du pays en général et à Gabès en particulier, a-t-il précisé, dans une déclaration à l’agence TAP.

Le ministère de Transport et de la Logistique a réduit les impôts portuaires pour l’accostage de porte-conteneurs dans ce port de 50%, et puis de 30%, pendant les six derniers mois, pour encourager la création de cette ligne maritime au niveau de port commercial de Gabès.

Au niveau de ce port, les opérations de déchargement de conteneurs peuvent être effectuées avec succès et en temps limité, a encore noté le responsable, indiquant que de nombreux transporteurs maritimes sont intéressés par le lancement des activités de transport de conteneurs via le port commercial de Gabès.

Cette réunion consultative a été une occasion pour étudier les moyens à mobiliser pour activer la ligne maritime Zarzis-Tripoli-Gênes (passagers et marchandises) et la ligne maritime Gabès-Malte (conteneurs).