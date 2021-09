La sixième édition de la “Fête des semences paysannes” a eu lieu au parc du Belvédère à Tunis, les 4 et 5 septembre, à l’initiative de l’Association tunisienne de permaculture (ATP).

A cette occasion, il a été annoncé la création d’un réseau de 30 agriculteurs spécialisés dans la culture de semences locales.

L’ATP organise chaque année la ” fête des semences ” dans l’un des gouvernorats du pays, pour exposer les semences locales, favoriser l’échange d’expérience et offrir l’opportunité aux petits agriculteurs pour commercialiser leurs semences locales authentiques, dans un marché submergé de semences importées.

Pour Mathlouthi la Fête a été une opportunité pour mieux organiser le marché de semences, et d’exposer les plantes locales et endémiques en Tunisie, ce qui permettrait de renforcer les produits locaux et assurer la continuité de leur production et de leur commercialisation au niveau des circuits nationaux.

Elle a également été une occasion pour la création d’un réseau groupant toutes les parties concernées, en l’occurrence les agriculteurs, professionnels et autres associations de la société civile actives dans le secteur. L’objectif est de favoriser une meilleure commercialisation de semences authentiques et de les préserver de la disparition.

A noter que l’ATP a récemment achevé une consultation sur le thème ” Vers un système agricole et alimentaire résilient “.