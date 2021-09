Le Ministère des Affaires Sociales informe les familles qui bénéficient de la carte de soins à tarif réduit ou de la carte de soins gratuits sans allocation mensuelle permanente, qui ont ouvert un compte virtuel sur le numéro *1021*numéro d’identification# et qui ont reçu un SMS de confirmation de l’aide, qu’ils peuvent à partir du vendredi 03 septembre 2021 Retirer l’aide financière conjoncturelle et exceptionnelle de 300 dinars à tout guichet bancaire ou postal automatique de de billets selon la date et l’heure stipulées dans le texte du message SMS.

Le ministère recommande pour le retrait de l’aide sociale à partir des distributeurs automatiques de suivre les procédures détaillées dans les liens suivant:

https://bit.ly/3kL5JsR

https://bit.ly/3BvpE5Q

Télécharger (PDF, 306KB)