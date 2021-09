La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et l’Agence foncière d’habitation (AFH) se sont mises d’accord pour accélérer le parachèvement des dossiers techniques concernant les réseaux extérieurs et intérieurs du lotissement “Les Berges d’Ezzahra-Radès” dont les besoins en eau sont estimés à près de 35 000 mètres cubes par jour.

Ce projet d’habitat, qui sera aménagé sur une superficie de 274 ha par l’AFH, va accueillir près de 31 000 habitants.

Une réunion de travail entre les PDG de la SONEDE et de l’AFH, respectivement Mousbah Heleli et Mohamed Elkhames Lâabidi, s’est tenue jeudi 2 courant pour examiner le reste des projets, en focalisant sur les difficultés rencontrées ainsi que sur la coordination avant de déterminer les zones d’intervention de l’AFH.