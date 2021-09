Une convention de partenariat a été signée, jeudi 2 septembre 2021, entre la Cité des sciences à Tunis (CST) et l’Institut français de recherche pour le développement (IRD) portant sur l’échange de connaissances et d’expertises et le renforcement des moyens matériels de la cité des sciences.

Fathi Zagrouba, directeur général de la Cité des sciences, a déclaré que cette convention vise à promouvoir la culture scientifique auprès de la population tunisienne.

Des représentations régionales de la Cité des sciences seront bientôt installées à Jendouba, Kairouan, Sfax et Gabès en vue de faire bénéficier une large population des activités scientifiques de la CST.

Pour sa part, Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dira que cette convention vise aussi à renforcer les capacités des compétences tunisiennes à travers des stages de formation à l’étranger.

De son côté, Mohamed Ali Marouani, représentant de l’Institut français de recherche pour le développement en Tunisie, souligne que cette convention vise à inciter les jeunes à choisir les filières scientifiques estimant que le développement d’une société dépend de la science.