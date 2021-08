La Poste tunisienne et le ministère de l’Education ont signé, lundi 30 août 2021, une convention pour la reprise de leur coopération afin de permettre aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées de s’inscrire à distance via le site du ministère http://inscription.education.tn par tous types de cartes de paiement électroniques de la Poste tunisienne (Carte visa électron, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate, Carte sociale…), et ce pour l’année scolaire 2021- 2022.

A travers cette convention, la Poste tunisienne permet aussi aux élèves et parents ne disposant pas de moyens de paiement électronique de bénéficier de Wallets digitaux disponibles dans tous les bureaux de Poste.

La Poste tunisienne, en phase avec les technologies, assure que ses Wallets digitaux et ses cartes de paiement électronique sont sécurisés, faciles à utiliser et permettent aux élèves d’effectuer les opérations suivantes :

Paiement des frais d’inscription et autres services du ministère de l’Education (frais d’inscription aux examens nationaux, frais des services de restauration scolaire…),