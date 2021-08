L’Association Tunisienne de Permaculture organise la 6ème édition de la fête des semences paysannes les samedi et dimanche respectivement 4 et 5 septembre 2021, au parc du Belvédère à Tunis, a annoncé l’association sur sa page facebook.

Cet événement annuel “a pour objectif de sensibiliser à l’importance de la conservation des semences paysannes locales et de mettre en avant les réseaux d’agriculteurs, les associations et les particuliers qui conservent et défendent les semences paysannes.

La fête permet de faciliter les échanges et l’approvisionnement en semences locales de qualité dans l’objectif de contribuer à la conservation in situ de ces semences, dont le commerce à l’échelle nationale et internationale est mis en difficulté par les lobbies et les grands opérateurs agricoles.

Au programme provisoire de cette fête, figurent notamment le marché aux semences/plantes locales ou naturalisées de Tunisie et la vente de graines (agriculteurs, pépinières, marchands…), le marché de produits du terroir, des conférences et ateliers pratiques outre la projection de documentaires sur les semences et l’agroécologie en Tunisie.

Le programme prévoit également, selon la même source, la création des réseaux maisons des semences en Tunisie et la création réseaux maghrébins de conservation des semences paysannes.