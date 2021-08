Le déficit commercial mensuel a enregistré une quasi-stabilité en juillet 2021, s’établissant ainsi à 1,409 milliard de dinars contre à 1,452 milliard de dinars en juin, selon la note sur ” Le commerce extérieur aux prix courants (CVS-CEC), juillet 2021″, publiée par l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de couverture en juillet 2021 a perdu 2,2 points par rapport à juin 2021 pour s’établir à 72,2%.

Rechute des échanges commerciaux

Après un rebond ponctuel au mois de juin, les échanges commerciaux se sont repliés de nouveau en juillet 2021, explique la note de l’INS. En effet, les importations ont baissé de 10,6% et les exportations de 13,2%.

Les échanges commerciaux repassent ainsi en-dessous de leurs niveaux d’avant pandémie (février 2019).

Forte baisse des exportations de 13,2%

En juillet 2021, les exportations ont fléchi de 13,2% pour se situer à 3,657 milliards de dinars; un repli qui a touché tous les secteurs à l’exception de celui de l’énergie et lubrifiant qui a enregistré une hausse de 15,4%.

Les baisses les plus significatives ont été enregistrées dans le secteur des industries mécaniques et électriques (-16,7%), essentiellement sous effet de la baisse des exportations des fils et câbles électriques.

Les exportations du secteur textile/habillement et cuir ont, pour leur part, chuté de 14,4% principalement en raison de la baisse des exportations sous le régime offshore (-13,5%).

Le groupement sectoriel ” agriculture et industrie agro-alimentaire ” a enregistré, lui aussi, une baisse de 17,3%.

Les exportations vers les pays de l’union européenne ont chuté de 19,2%; une diminution qui a touché la majorité des pays tel que la France (-7,5%), l’Allemagne (-28,9%), l’Espagne (-40,8%) et l’Italie (-15,5%).

Il en est de même pour l’UMA (-8,9%) et la Russie (-43,2%). Tandis que les ventes tunisiennes ont augmenté avec la Chine de (+13,9%) et avec la Turquie de (+56,5%).

Régression des importations de 10,6%

La note de l’INS souligne qu’après une accélération remarquable en juin, les importations ont régressé de 10,6% en juillet 2021 pour s’établir à un peu plus de 5 milliards de dinars, ce qui constitue ainsi la plus forte baisse en pourcentage depuis avril 2020.

Cette baisse résulte de la contraction des importations des produits énergétique (-44,4%) ainsi que le repli des approvisionnements en matières première et demi-produits (-14,5%) principalement les produits métallurgiques.

Cependant, les achats en produits d’alimentation et en biens d’équipement ont légèrement atténué la baisse globale en enregistrant des augmentions respectives de 7,7% et 5,2%.

Pour ce qui est des importations, les échanges commerciaux des biens ont enregistré, en juillet 2021, une régression avec la plupart des pays. En effet, les achats tunisiens ont baissé avec les pays de l’Union européenne (-7,4%), la Chine (-15,6%), la Turquie (-32,4%), l’UMA (-20,4%) et la Russie (-72,6%).