A la date du 22 août 2021, 2.003.249 ont eu un schéma de vaccination complet, 1,4 million ont reçu 2 doses de vaccin, 309.027 ont reçu 1 dose de vaccin sans rappel et 288.466 guéries du Covid-19 et ont reçu une dose de vaccin.

En tenant compte des personnes guéries du Covdi-19, ils sont près de 4 millions, dont 3,6 millions à avoir reçu au moins une dose du vaccin. Ce qui représente plus de 35% de la population.

Ainsi et à cette date près de 50% de la population cible (18 et plus) a été immunisée.

Selon la pyramide des âges en Tunisie, les personnes dont l’âge est compris entre 0 et 14 ans représente 25% de la population (source: INS 2018).