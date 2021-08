Quotidiennement, une moyenne de 100 mille convocations sont émises par la plateforme EVAX.

Sous l’effet des vacances estivales et la vague de chaleur, le taux d’absentéisme atteint une moyenne de 50% et peut dépasser ce niveau, comme c’est le cas de la journée du 16 août où le taux d’absentéisme a été de 65%.

On espère que l’on retrouvera un taux de vaccination plus important avec la baisse des températures et le retour progressif des vacances.

La bonne nouvelle est la baisse du taux de positivité qui baisse à 21,38% contre plus de 30% en juillet, avec des pics beaucoup plus importants dans certaines régions.

Selon les chiffres du ministère de la santé, sur un total de 626.750 cas confirmés d’infection, depuis le début de la pandémie, on enregistre 573.975 guérisons et 22.025 décès.