A 19h aujourd’hui 8 août 2021, plus de 390.000 citoyens ont été vaccinés contre le coronavirus lors de cette journée porte-ouverte de vaccination intensive qui a démarré à 07h du matin dans 335 centres répartis à travers toutes les régions, et qui se poursuivra jusqu’à 19h de l’après-midi, pour les inscriptions. Les vaccinations se poursuivront néanmoins au-delà de 19h pour les personnes présentes dans les centres.

L’objectif de cette journée nationale, organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Défense sur instruction du président de la République, est de vacciner un million de citoyens âgés de 40 ans et plus.

Selon les données de la plateforme EVAX (mise à jour du 8 août 2021 à 19H), le total des doses vaccinés, ce dimanche 8 août 2021, a atteint Plus de 440 milles, dont près de 50.000 dans les centres de vaccinations habituelles, avec plus de 47.000 ayant accompli leur schéma de vaccination (2e dose, 1 dose sans rappel ou 1 dose +Covid-19).

Ainsi et pour la seule journée porte-ouverte du dimanche, Plus de 390.000 personnes ont reçu 1 dose du vaccin AstraZeneca (chiffre provisoire en attendant la fermeture des centres de vaccinations et la saisie des inscriptions manuelles).

Pour la journée du 8 août 2021, 974.201 personnes ont été convoqués aux centres de vaccinations et aux centres de la journée porte-ouverte.

Depuis le démarrage des opérations de vaccinations en Tunisie, 3.728.169 doses ont été utilisés dans les opérations de vaccinations, dont 1.645.529 personnes ont terminé leurs schémas de vaccinations, soit près de 14% de la population.

Le taux d’absentéisme aux convocations de vaccination a atteint à cette date près de 25%.