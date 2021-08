Près de la moitié, soit 46% des femmes entrepreneures en Tunisie, sont des actionnaires dirigeantes d’entreprises, 34% sont des fondatrices et 20% des co-fondatrices, indique le classement des “TOP 100 des femmes entrepreneures de Tunisie”, rendu public en juillet 2021.

Selon ce classement su magazine ” Entreprises Magazine ” en collaboration avec ” The Next Women Tunisie “, une plateforme professionnelle pour les femmes entrepreneures en Tunisie dans la région MENA, révèle aussi que les femmes entrepreneures exercent à 27% dans le secteur de la santé et des industries pharmaceutiques, 11% dans le secteur du tourisme 10% dans le secteur de distribution 9% dans le secteur des finances et des technologies, 9% dans le secteur de l’éducation, 7% dans le secteur agroalimentaire, 7% dans le domaine cosmétique, 6% dans le domaine des plasturgies, 6% dans le secteur automobile et 4% dans des activités diverses.

La ventilation des femmes entrepreneures par régions, montre que 61% des entreprises sont installées au Grand Tunis, 12% à Sfax, 7% à Nabeul, 5% à Ben Arous, 4% à Sousse et 2% à Monastir.