Le taux d’inflation a augmenté fortement, en juillet 2021, pour passer à 6,4% après un taux de 5,7% le mois dernier et une stabilité à 5,0% durant les deux mois d’avant, a indiqué l’Institut National de la Statistique, dans une note publiée, jeudi, sur son site web.”

Cette importante hausse est due principalement à l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (8% contre 7,2% en juin) et de ceux des boissons alcoolisées et tabac (26,1% contre 6,1%).

Hors boissons alcoolisées et tabac, l’inflation atteint 5,8% contre 5,7% en juin 2021 “, a précisé l’INS.

Et d’expliquer que la hausse des prix de l’alimentation est due, notamment, à l’augmentation des prix des huiles alimentaires de 16,6%, des légumes de 15,5%, du groupe ” lait, fromages et œufs ” de 9,2%, des poissons de 8,4% et des viandes de 7,3%.

Pour ce qui est des produits manufacturés, ils ont augmenté de 5,6%, sur un an, en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 9,6%, des matériaux de construction de 12,3%, des produits d’habillement de 7,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,4%.

Pour les services, les prix ont connu une hausse de 4,3%, en raison de l’accroissement des prix des services de santé de 6,7% et des loyers de 4,5%.

En ce qui concerne le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il a augmenté à 5,8% après 5,4% le mois de juin. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 6,4% (contre 5,8% en juin).

Les prix encadrés se sont accru, quant à eux, de 7,7% (contre 5,2% en juin). Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,2% Accroissement des prix à la consommation de 0,9% sur un mois, en juillet 2021

Au cours du mois de juillet 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% après 0,5% le mois dernier, et ce, en raison de la hausse des prix du tabac de 20,1%, des produits et services de communication de 0,7%, de l’alimentation et boissons de 0,5% et des services des restaurants, cafés et hôtels de 0,4%