L’Association tunisienne de défense des droits des personnes handicapées a indiqué, mercredi 4 août 2021, que les personnes porteuse de handicaps doivent être vaccinées en priorité.

Le président de l’association, Yosri Mezati, appelle, dans une déclaration à la TAP la présidence de la République et le ministère des Affaires sociales à accorder la priorité de vaccination anti-Covid-19 aux personnes handicapées issues des centres spécialisés et des centres de protection spécifiques, des centre spécialisés pour non voyants et aussi les sportifs porteurs de handicap.

Il a affirmé avoir envoyé une correspondance, il y a une dizaine de 10 jours, à la présidence de la République pour permettre à cette catégorie de bénéficier de la vaccination contre le coronavirus. Il assure avoir été informé que cette question fait l’objet d’un suivi en coordination avec le ministère des affaires sociales, signalant que ce dossier n’a pas traité jusqu’à présent.

Mezati déplore la marginalisation de cette catégorie vulnérable dont le nombre s’élève à 276 000 titulaires d’une carte d’invalidité et plus de 1 million ne bénéficiant pas de cette carte, au vu des difficultés qu’ils rencontrent que ce soit au niveau du déplacement aux centres de vaccination ou l’inscription sur la plateforme EVAX.