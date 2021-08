Le Conseil du Marché Financier (CMF) a décidé, le 23 juillet 2021, d’agréer deux nouvelles sociétés de gestion, à savoir 216 CAPITAL VENTURES, dotée d’un capital social de 500 mille dinars divisé en 50 000 actions de 10 dinars chacune, et la société FICOM CAPITAL INVEST, dont le capital social s’élève à 300 mille dinars divisé en 50 000 actions de 10 dinars chacune.

Selon des communiqués, publiés récemment sur le site du CMF, le Conseil a également procédé, en date du 23 Juillet 2021, à l’agrément de trois fonds d’investissement. Il s’agit de deux fonds d’investissement spécialisés dénommés ” START INVEST FUND ” – doté d’un montant de 15 000 000 d’euros (part A) et 1 500 -DT (part B)) et ” INNOVATECH ” d’un montant de 125 000 000 dinars (part A) et 12 500 DT (part B).

Le troisième consiste en un fonds commun de placement à risque bénéficiant d’une procédure allégée, dénommé ” FCPR Byrsa Fund I ” d’un montant de 50 010 000 dinars divisé en 50 000 parts A de 1 000 dinars chacune, et 1 000 parts B de 10 dinars chacune.