Le président de la République Kaïs Saïed a eu, samedi soir, un entretien téléphonique avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden.

Au cours de l’entretien d’une heure, Sullivan a exprimé ” le ferme soutien du président Joe Biden au peuple tunisien et à la démocratie tunisienne fondée sur les droits fondamentaux, des institutions fortes et l’attachement aux règles de droit “, indique un communiqué publié par la Maison Blanche.

“Alors que les revendications des Tunisiens portent essentiellement sur l’amélioration du niveau de vie et une gouvernance honnête, les Etats-Unis et d’autres amis du peuple tunisien sont prêts à redoubler d’efforts pour aider les Tunisiens à avancer vers un avenir sécuritaire, prospère et démocratique”, ajoute le communiqué.

Sullivan a, en outre, souligné l’importance de “la formation rapide d’un nouveau gouvernement dirigé par un premier ministre apte à stabiliser l’économie tunisienne et à faire face à la pandémie de la Covid-19” ainsi que le “retour du Parlement élu”.