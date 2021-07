Tunisie – USA : Réception de 1 million de doses de vaccin Moderna

Les Etats Unis d’Amérique ont remis vendredi 1 million de doses de vaccin Moderna à travers l’initiative internationale Covax, dans le cadre des efforts déployés afin de soutenir le peuple tunisien dans sa lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration aux médias lors de la réception de ces doses de vaccins à l’aéroport Tunis Carthage, Nadia Akacha, directrice du cabinet du président de la République, a indiqué que la direction de la santé militaire en coordination avec le ministère de la santé va exploiter ces doses de vaccins dans le cadre de campagnes de vaccination dans différentes régions du pays.

Akacha a adressé ses remerciements aux USA pour la contribution aux efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie Covid-19.

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères et des tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a précisé que ces doses de vaccins seront réparties sur les différents gouvernorats du pays à travers des unités mobiles et dans les hôpitaux.

Il a appelé à cette occasion les tunisiens à aller se vacciner afin de lutter contre la propagation de la pandémie tout en veillant au respect du protocole sanitaire. Le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi, a à ce propos, affirmé que le ministère vise la vaccination du plus grand nombre de tunisien et œuvre pour accélérer le rythme de vaccination dans les plus brefs délais.

Il a par la même occasion salué le soutien apporté à la Tunisie dans le cadre de l’initiative Covax par différents pays. L’ambassadeur des USA en Tunisie Donald Blum a indiqué que son pays fournira son appui au peuple tunisien lors de cette crise pandémique en Tunisie. L’objectif de ces aides est d’assurer la vaccination des tunisiens dans les plus brefs délais, a-t-il souligné.