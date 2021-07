Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, dans la soirée de mercredi 28 juillet 2021, avec le ministre émirati des Affaires étrangères, cheikh Abdallah ben Zayed al Nahyan.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères publié jeudi 29 courant, l’entretien téléphonique a porté sur l’évolution de la situation politique en Tunisie suite aux mesures prises récemment par le président de la République Kais Saied.

Othman Jerandi a affirmé à son homologue émirati la conformité des décisions du président à la Constitution. Le but est, selon lui, de préserver la stabilité de la Tunisie et le bon fonctionnement des institutions de l’Etat ainsi que leur protection des menaces pesant sur le pays au vu des difficultés économiques, sociales et sanitaires et leurs conséquences sur la paix sociale en Tunisie.

Ces décisions, a ajouté Jerandi, ont répondu à la volonté du peuple et visent le parachèvement du processus démocratique dans un climat de sécurité et de stabilité.

Pour sa part, le ministre émirati des Affaires étrangères a exprimé le soutien de son pays à tout ce qui est dans l’intérêt de la Tunisie et dans la réalisation du bien-être du peuple tunisien.

Il se dit confiant en la capacité de la Tunisie à surmonter cette étape critique, de manière à préserver la sécurité et la stabilité du pays et à aider au retour à la normale dans le fonctionnement des institutions de l’Etat.

Cheikh Abdallah ben Zayed al Nahyan a également affirmé que l’Etat des Emirats arabes unis continuera à se tenir aux côtés de la Tunisie dans sa lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Dimanche 25 juillet, le président de la République a décidé le gel des activités du parlement et la levée de l’immunité de tous les députés. Il a également décidé de démettre de ses fonctions le chef du gouvernement et assurer, lui-même, la présidence du ministère public.