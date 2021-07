Le secrétaire d’Etat adjoint au Trésor américain chargé de l’Afrique et de la région Mena, Eric Meyer, a appelé la Tunisie à accélérer le parachèvement des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin de faire face à la crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19.

Reçu récemment par le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, le responsable américain a réitéré la disposition de son pays à soutenir la Tunisie auprès des institutions financières internationales, selon un communiqué publié dans la soirée de mercredi 28 juillet par la BCT.

Lors de cette rencontre tenue en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome, et d’un représentant du ministère tunisien des Affaires étrangères, le gouverneur de la BCT a indiqué qu’il se penche actuellement, en collaboration avec toutes les parties, à mettre en place un plan de sauvetage économique.

Il a formulé l’espoir de parvenir, dans les plus brefs délais, à un accord avec le FMI qui permettra d’instaurer un nouveau programme de financement, soulignant que toutes les parties sont conscientes de la situation ” délicate ” que connaît la Tunisie et de l’importance de rétablir la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers à l’égard de l’économie tunisienne.

Evoquant la crise sanitaire, Abassi a appelé les pays ” amis ” de la Tunisie à la soutenir dans ses efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19, soulignant que l’accélération de la campagne de vaccination demeure la priorité absolue.