Les services de la garde douanière dans les gouvernorats de Tunis, Jendouba, Sfax, Sousse, Gafsa et Médenine sont parvenus, durant les mois de juin et juillet 2021, à déjouer des opérations de contrebande et à saisir des marchandises d’une valeur globale de 32 millions de dinars, compte tenu de la valeur des moyens de transport saisis.

Les marchandises saisies sont essentiellement 1,5 million paquets de cigarettes, plus de 300 mille comprimés de stupéfiants, 17 kg d’or, du prêt-à-porter d’une valeur de 1,2 million de dinars et d’autres produits de consommation, outre les moyens de transport utilisés par les contrebandiers.

La direction générale des douanes a fait savoir que ces marchandises seront soit vendues aux enchères publiques, -les revenus reviendront au trésor public-, soit transférées aux organismes publics ou détruites en cas de produits impropres à la consommation.