La présidence de la République a publié, dans la soirée de mardi 27 juillet, dans le Journal Officiel de la République Tunisienne, dix décrets qui mettent fin aux fonctions des responsables, conseillers et autres chargés de mission à la présidence du gouvernement.

Le premier décret concerne la fin de mission du Général de brigade, Taoufik Al-Ayouni, dans les fonctions de Procureur général de l’Etat, directeur de la justice militaire.

Le second décret met fin aux fonctions du secrétaire général du gouvernement, Walid Dhahbi; alors que le troisième met fin aux fonctions du directeur de cabinet du chef du gouvernement, Al Moez Lidin Allah Al Moqaddam.

Quant au quatrième décret, il concerne la révocation du président de l’Instance générale des martyrs et des blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abdelrazek Kilani.

Les cinquième et sixième décrets concernent la fin de mission de huit conseillers auprès du chef du gouvernement, et de neuf chargés de mission.

Ces décrets prennent effet à partir du 25 juillet 2021.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait émis lundi un décret concernant la révocation de Hichem Mechichi, chef de gouvernement et ministre de l’Intérieur par intérim, ainsi que Brahim Bartégi, ministre de la Défense, et Hasna Ben Slimane, ministre de la Fonction publique et ministre de la Justice par intérim.

Cette décision a pris effet le 25 juillet 2021, indique la présidence de la République dans un communiqué.