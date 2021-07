La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) estime nécessaire de renoncer à la violence, et de faire prévaloir l’intérêt de la Tunisie.

Lors de la réunion exceptionnelle de son bureau exécutif, l’organisation indique suivre les derniers développements suite aux décisions prises par le président de la République, Kais Saied, à la lumière de la détérioration des conditions sociales, économiques et surtout sanitaires en Tunisie et la propagation de la pandémie de Covid-19.

L’organisation exprime le vœu de voir les mesures, annoncées ou celles qui seront annoncées, soutenir les entreprises au cours de cette conjoncture, garantir leur pérennité et regagner la confiance des acteurs économiques locaux et étrangers afin de garantir un climat économique et social sain et encourageant.

La CONECT met en exergue la poursuite de l’activité du secteur privé, afin de respecter ses engagements en dépit de la situation difficile et délicate que traverse le pays.