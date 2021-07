Les investissements déclarés dans les services ont augmenté de 22,9% durant le premier semestre 2021, à 542,4 millions de dinars (MDT) contre 441,4 MDT durant la même période de 2020, selon les derniers chiffres de l’APII.

Ces investissements se répartissent à raison de 17,5 MDT pour le régime totalement exportateur et 524,9 MDT pour le régime autre que totalement exportateur.

Les investissements déclarés à participation étrangère ont été de l’ordre de 28,7 MDT, dont 17 MDT d’investissements mixtes et 11,7 MDT d’investissements 100% étrangers.

S’agissant de la répartition géographique des investissements, ceux déclarés dans les services ont atteint 478,9 MDT dans les régions de l’est cotre 63,5 MDT dans les régions de l’ouest.

Les investissements déclarés dans les services connexes à l’industrie ont évolué de 24,2% durant les 6 premiers mois de 2021, atteignant 172,4 MDT. Ainsi, les investissements déclarés relatifs à la formation professionnelle ont enregistré une hausse de 17,4%, à 5,4 MDT, ceux relatifs aux services recherche et développement, ont aussi, augmenté à 80,1 MDT contre des investissements déclarés quasi nuls dans ce domaine durant la même période de 2020.

Toutefois, il n’y a pas eu d’investissements déclarés dans le secteur des services relatifs à la préservation de l’environnement durant les 6 premiers mois de 2021 et des baisses ont été constatées au niveau des investissements déclarés dans les services d’études et de conseils (-13,2%, à 13,8 MDT), les services informatiques (-55,8% à 13,3 MDT), le transport (-28,4% à 45,6 MD) et les télécommunications (-72,6 % à 4,5 MDT).