Amin Slim, virologue, a appelé les personnes guéries du coronavirus et vaccinées d’une seule dose, à effectuer, six mois après la vaccination, un test sérologique pour détecter les anticorps neutralisants contre le virus et déterminer le degré d’immunité.

Il a souligné, dans une déclaration à la TAP, que l’infection par le virus confère une immunité à la personne infectée et que l’administration d’une seule injection peut la stimuler.

Par contre, a-t-il dit, les personnes n’ayant pas contracté le virus doivent recevoir deux doses de vaccin.

Slim a indiqué que le retard accusé dans la vaccination de certaines personnes avec la deuxième dose est dû au nombre limité de vaccins disponibles.

Il a rappelé qu’il n’est pas dangereux de recevoir deux doses de vaccin si on a été infecté par la COVID-19 sans le savoir.