L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lors d’une séance plénière tenue mercredi 14 juillet 2021, le projet de loi organique portant ratification du traité instituant l’Agence africaine du médicament adopté le 11 février 2019 à Addis-Abeba (Ethiopie); laquelle loi comporte un seul article.

La ratification de ce traité revêt une importance primordiale pour la Tunisie qui oeuvre à abriter le siège de l’Agence Africaine du Médicament en raison de son rayonnement au niveau africain et de sa rentabilité pour le pays au niveau économique, selon un document justificatif de l’ARP.

Ce traité vise, notamment, à concrétiser la mise en œuvre opérationnelle du système de réglementation à l’échelle continentale qui bénéficiera aux patients, aux régulateurs, au secteur pharmaceutique et aux systèmes de santé en Afrique et qui permettra d’ouvrir des perspectives pour l’industrie pharmaceutique, la recherche médicale et le développement.