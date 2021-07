Attijari bank réitère son engagement pour l’accompagnement des Tunisiens résidants à l’étranger (TRE) et se réinvente pour tisser les liens avec la Tunisie en leur permettant d’ouvrir leurs comptes 100% en ligne.

Attijari bank, en collaboration avec l’Agence nationale de certification électronique (ANCE TUNTRUST) et forte de son statut d’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED), embarque la diaspora dans une expérience digitale unique aux standards internationaux.

Grâce à la mise en place d’un parcours 100% en ligne, le Tunisien résidant à l’étranger peut mener un entretien visio avec un conseiller qui lui est est dédié, disposer de son certificat électronique pour apposer sa signature sur les documents requis, finaliser l’ouverture de son compte bancaire et bénéficier ainsi de toute la gamme de services et produits proposés par Attijari bank.

Dans un esprit d’ominicanal et d’innovation, Attijari bank étoffe ce service de valeur au profit des Tunisiens résidants à l’étranger par la mise à disposition d’une équipe d’experts baptisée « DIMA TOUNSI », dans un espace dédié, résolument moderne et entièrement doté d’équipements et du dispositif nécessaire pour une prise en charge répondant aux besoins du client.