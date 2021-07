L’expert et chercheur dans le domaine de la famille et l’enfance, Ibrahim Rihani, a mis en garde contre ce qu’il a qualifié “de prémices d’une explosion sociale en Tunisie”, illustrée dans le refus d’un nombre de citoyens des décisions du gouvernement et la non application du protocole sanitaire pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Cité par la TAP, Rihani souligne que l’incivisme, l’indiscipline et le relâchement dans l’application des mesures de prévention ont été constatés chez un grand nombre de citoyens, malgré la crise sanitaire aigue et les dangers de la propagation du variant Delta dans notre pays.

Il précise que l’absence de justice sociale, les difficultés d’accès à la santé, les défaillances au niveau de la communication gouvernementale et l’hésitation à imposer l’application de la loi a “altéré la conscience collective” et poussé les citoyens à retirer leur confiance envers les politiciens.

“La négligence est l’une des facettes de l’explosion sociale ainsi que la rébellion en milieu familial, professionnel et dans les établissements éducatifs”, a-t-il relevé.

Rihani affirme la nécessité de prendre des décisions fermes pour faire prévaloir l’intérêt de la patrie, des mesures sociales et un élan de solidarité entre les citoyens, soulignant dans ce contexte la nécessité d’adopter une stratégie de communication efficace et d’œuvrer à l’instauration d’une action conjointe entre les structures de l’état et la société civile.