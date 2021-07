L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) publie la norme tunisienne relative à l’huile de pépins de figue de barbarie, en vue de positionner la Tunisie comme pays leader dans ce domaine et afin de garantir une qualité standardisée optimale de ce produit cosmétique très prisé.

La Tunisie est devenue ainsi le premier et seul pays au monde à standardiser les caractéristiques de cette huile précieuse, ce qui traduit toute l’importance accordée à ce secteur stratégique “, selon un communiqué du “Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir” (PAMPAT), relavant de l’ONUDI.

Les travaux pour la préparation de la norme ont démarré il y a 2 ans et demi grâce à une collaboration publique-privée qui a vu la participation de plusieurs intervenants tels que l’INNORPI, le ministère de l’Agriculture, le Centre technique de l’agroalimentaire, les principaux laboratoires et l’Association nationale du développement du Cactus (ANADEC) qui regroupe depuis 2018 les entreprises de la filière et qui était derrière la requête de préparation de la norme.

La démarche de l’élaboration de la norme a été appuyée par le “Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir” (PAMPAT), qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec un financement du SECO suisse.

La nouvelle norme, qui est publiée sous le code NT : 118.152 (2021), fixe les spécifications techniques ainsi que les critères de qualité et de composition de l’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne. Cette référence officielle détermine les valeurs limites pour chaque paramètre physico-chimique et permet ainsi aux opérateurs tunisiens d’assurer la qualité requise et de garantir ainsi la conformité du produit.

Cette nouvelle norme encouragera davantage les exportations tunisiennes de la filière cactus, qui continuent à enregistrer une nette tendance à la hausse malgré la crise économique mondiale.

Ce produit anti-âge précieux est exporté par la Tunisie sur les 5 continents et se commercialise à des centaines de dinars le litre et le nombre d’entreprises de transformation de cactus est passé de 5 en 2014 à 42 en 2020, tandis que le nombre de sociétés exportatrices dépassent déjà la vingtaine.

Les investissements ont dépassé les 15 MDT et environ 1 000 postes d’emplois permanents et saisonniers ont été créés.

A ce jour, les produits issus de la filière figue de barbarie occupe le 5eme rang des exportations certifiées biologiques en Tunisie.

Selon une enquête menée par le projet PAMPAT, les ventes internationales représentent environ la moitié du chiffre d’affaires des entreprises de transformation du cactus en Tunisie et celles-ci ont enregistré une nette tendance à la hausse même pendant l’année 2020 marquée par la crise économique mondiale.

En outre, une étude de marché réalisée récemment, par le projet suisse SIPPO avec la collaboration de l’APIA et le projet PAMPAT, a montré que l’huile tunisienne pourrait facilement, se positionner sur les marchés de la Suède, l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et la France. Autant de signaux qui laissent présager un futur radieux au produit fer de lance de la nouvelle cosmétique tunisienne et qui confirment que le potentiel de ce secteur naissant est loin d’être encore exploité.

L’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne certifiée biologique est un véritable élixir de beauté et a des effets anti-tâches, anti-cernes, anti-rides et raffermissants , selon des études cliniques réalisées en 2020 par le “Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir” PAMPAT. A cet égard, il est riche en Omega 6 et en Vitamine E.

Les études cliniques se sont déroulées sur une période de 28 jours dans un laboratoire internationale de renommée et ont concerné une population de femmes âgées entre 45 et 65 ans, qui ont appliqué le protocole d’utilisation pour déterminer l’efficacité de l’huile tunisienne.

97% des volontaires ayant suivi le protocole d’application de l’huile lors de l’étude clinique ont confirmé leur satisfaction, par rapport aux caractéristiques et à l’efficacité du produit et ont exprimé leur intention de poursuivre son utilisation.

Les études cliniques ainsi que la norme tunisienne relative à l’huile de pépins de figue de barbarie, sont de nature à encourager les opérateurs tunisiens à mieux saisir les opportunités qui se présentent dans les pays étrangers.