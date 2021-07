La Tunisie s’engage à continuer de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a promis, mardi 13 juillet 2021, Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, lors de son intervention, en visioconférence, à l’occasion d’une rencontre marquant la célébration du 10ème anniversaire de l’ouverture du bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme en Tunisie (HCDH).

Pour Jerandi, la décision d’ouverture de ce bureau a été à la demande de l’Etat tunisien pour rompre avec les mauvaises pratiques du passé et promouvoir le respect des droits de l’homme dans le pays.

“Les Nations unies sont là pour aider la Tunisie à édifier, sur des bases solides et pérennes, une vraie démocratie “, a-t-il affirmé, ajoutant que le bureau du HCDH est le témoin de la transformation radicale de la démocratie tunisienne, dans un contexte de crise “.

Et de se féliciter : la Tunisie a bénéficié de l’assistance technique du HCDR pour renforcer son arsenal législatif et institutionnel réservé aux droits de l’homme, dont la formation des magistrats et l’ ” acheminement du processus de la justice transitionnelle à bon port “.

D’après le ministre, la coopération entre la Tunisie et le HCDR a été consolidée de manière remarquable, ces dix dernières années, au niveau du texte et de la pratique.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la Tunisie compte sur ses propres efforts pour promouvoir les droits humains mais également sur le soutien de ses partenaires, à commencer par le HCDR et ce, en fonction de ses besoins exigés par le contexte actuel.

” Le progrès réalisé en matière des droits de l’homme depuis dix ans est une source de fierté pour la Tunisie “, a-t-il dit.

Sur un autre registre, Jerandi a indiqué que la Tunisie se penche actuellement sur l’élaboration d’un diagnostic complet concernant les difficultés et priorités en matière de promotion des droits de l’Homme en vue de mettre en place des programmes claires et efficients.

Intervenant, le coordinateur résident de l’ONU en Tunisie, Arnaud Péral, a salué les avancées réalisées par la Tunisie en matière de droits de l’Homme et de participation de la société civile, ajoutant, toutefois, qu’il “reste du chemin à parcourir”, notamment en ce qui concerne les dossiers de la justice transitionnelle, la consolidation de l’Etat de droit et ses instruments institutionnels outre les moyens de lutte contre la violence faite aux femmes.

Pour sa part, le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Charfeddine, a salué le travail mené par le bureau du HCDH qui depuis son entrée en activité à Tunis le 13 janvier 2011, a consolidé le système tunisien de défense des droits de l’Hommes et des libertés et appuyé de manière significative la transition démocratique.

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) Nouri Lajmi, a, de son côté, évoqué la coopération noué, en 2015, entre le bureau du HCDH à Tunis et l’Instance de régulation, pour la lutte contre le discours de haine, d’incitation à la violence et contre toute forme de discrimination.