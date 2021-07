L’ambassade de Tunisie en France annonce avoir entamé, dimanche 11 juillet 2021, et ce dans le cadre de l’appui de l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19 en Tunisie, la collecte des dons en nature et en espèces.

Ces dons peuvent être réceptionnés au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris sis au 25 Rue Barbet de Jouy 75007 Paris, à partir d’aujourd’hui, indique un communiqué publié sur la page officielle sur Facebook de la chancellerie tunisienne.

Les Tunisiens résidents en France, qu’ils soient des personnes physiques, morales, des associations ou des chefs d’entreprises ou autres sont invités à contribuer activement au soutien des établissements de santé en Tunisie à travers des dons en nature – équipement et matériel médical et paramédical – ou sous forme pécuniaire, ajoute le communiqué.

Et d’ajouter que l’Ambassade œuvrera à piloter l’opération de collecte des dons en France, sa facilitation et à assurer son acheminement, dans les plus brefs délais vers la Tunisie, avec l’option d’affréter un avion spécial à cet effet.

L’ambassade met à disposition tous ses moyens humains et logistiques afin de garantir le succès de cette initiative de solidarité avec le peuple tunisien, tout en insistant sur son approche ouverte, participative, transparente et en étroite association avec la société civile tunisienne en France qui a toujours été présente aux côtés des Tunisiens qu’ils soient en Tunisie ou en France, souligne la même source.

Toute personne ou association souhaitant avoir de plus amples informations à ce sujet pourra contacter l’Ambassade à l’adresse mail suivante : covid19.ambtunparis@gmail.com ou aux numéros de téléphone suivants : 0621172505 ou le 0145559598 ou le 0145559680.